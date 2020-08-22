Белорусская армия готова открыть огонь на поражение по протестующим

В Белоруссии прошло закрытое совещание с участием руководителей силовых структур. Министр обороны страны Виктор Хренин заявил, что военнослужащие готовы открыть огонь на поражение по протестующим, если это понадобится.

"В теперешней ситуации армия — это часовой, который должен остановить движение нарушителя. Сначала нужно сделать предупредительный выстрел вверх, но, если это не поможет, нам придется стрелять на поражение. И мы будем это делать — без обиняков", — отметил глава белорусского Минобороны.

Хренин подчеркнул, что сторонники Светланы Тихановской, призывающие солдат "не выполнять преступные приказы" призывают военных к нарушению присяги.