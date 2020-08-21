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Международные компании выводят свои производства из Китая

Мир » Азия

Треть международных компаний уже перенесли производство и цепочки снабжения из Китая или собираются этим заняться в ближайшие пять лет, сообщают аналитики Gartner Inc.

Вот уже третий год в Китае разрушаются комфортные условия производства. Сначала по "мировой фабрике" ударили торговые войны между США и КНР, США и Евросоюзом, а потом пандемия COVID-19. Во время которой у 80% глобальных компаний были нарушены цепочки поставок в связи с закрытием границ между странами.

Это привело к тому, что 75% из них решили перенести производство на территорию своей страны, сообщается в исследовании BofA.

"Глобальные цепочки поставок были нарушены задолго до появления коронавируса. Уже в 2018 и 2019 годах торговая война между США и Китаем заставила руководителей осознать слабые места своих глобализированных цепочек поставок и пересматривать принцип передачи на аутсорсинг, концентрированных и взаимозависимых сетей", — заявила Камала Раман из Gartner Supply Chain Practice.

Из-за роста торговых тарифов многие страны вынуждены искать альтернативу китайским поставщикам во Вьетнаме, Индии и Мексике.

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