Молдавские фермеры прекратили протесты и вернулись на поля

Молдавские фермеры продолжат отстаивать свои права. Для этого они создали Координационный совет аграриев.

Фермеры прекратили митинги в Кишинёве и вернулись к полевым работам.

"Нас дома ждут семьи, нас ждет земля, есть работы, которые нужно срочно выполнить, но это не значит, что мы сдаемся. Мы передадим наши полномочия координационному совету фермеров, а сами сядем все в трактора и потихоньку отправимся домой", - заявил журналистам один из участников митинга.

Протесты в стране начались 13 августа. Фермеры приехали в столицу на тракторах. Своей целью они поставили привлечь внимание властей к проблеме потери урожая. В этом году урожая будет катастрофически мало из-за засухи. Аграрии требуют в три раза увеличить компенсации за каждый потерянный из-за засухи гектар. Сейчас им платят по 60 долларов, а фермеры настаивают на 180 долларах за гектар.

Переговоры с властями идут каждый день. На данном этапе правительство согласно платить по 90 долларов за гектар. Фермеры также хотят добиться реструктуризации кредитов, налоговых послаблений и субвенций.