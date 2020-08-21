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Турция нашла газ в Чёрном море

Мир » Азия » Ближний Восток

Крупное месторождение газа нашло буровое судно Турции. Оно находится в Чёрном море. Об этом рассказал президент страны Реджер Тайип Эрдоган.

"Наше судно Fatih обнаружило самый большой запас в Черном море, его примерный объем 320 миллиардов кубических метров", — заявил Эрдоган, организовав телеобращение к нации.

Напомним, что Турция ведёт исследовательскую работу и в Средиземном море. Правда, делается это на спорных с Грецией территориях — в территориальных водах около крохотного острова (который турки называют Мейс, а греки — Кастелоризон). Здесь обнаружены запасы нефти и газа. Анкара и Афины в попытках поделить находку уже привели в боевую готовность флот.

Грецию поддержала Франция. В ответ Эрдоган предупредил, что "Франция дорого заплатит, если её самолёты атакуют мой флот". Президент Франции Эммануэль Макрон ранее объявил, что он направит дополнительные военные силы в Восточное Средиземноморье в поддержку Греции — члена ЕС и НАТО. Макрон также призвал Турцию прекратить "самоуправство" и решить вопрос с Афинами путём диалога.

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