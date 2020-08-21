Вучич отверг обвинения в военном вмешательстве в дела Белоруссии

Сербские власти не отправляли военных в Белоруссию для помощи в подавлении митингов. Появившиеся слухи прокомментировал президент страны. По словам Александра Вучича, в СМИ публикуется ложь.

"Что касается присутствия армии Сербии в Белоруссии, речь идет о злонамеренной лжи о том, что армия Сербия якобы вмешивалась во внутренние дела Белоруссии, в политические протесты. Это идет от некоторых политиков, не могу сказать антисербской ориентации, но известных тем, что всегда против своей страны попытались это использовать", — пояснил президент.

Однако он отметил, что сербские военные действительно могут находиться в Белоруссии. Речь идет о девяти снайперах, которые участвуют в Международных армейских играх в России и Белоруссии. Домой они вернутся 6 сентября.

Напомним, посетить Сербию предстоящей осенью планирует президент России Владимир Путин. Как ранее сообщал Вучич, встреча на высшем уровне состоится в Белграде в октябре.