Мятежники разрешили встречу миссии ООН с арестованным президентом

Специалисты ООН по правам человека смогли встретиться с арестованными властями Мали. Они проверили состояние и условия содержания арестованного президента.

Об этом сообщает миссия ООН в Мали в микроблоге.

"Вчера (в четверг — Прим. ред.). вечером группа по правам человека MINUSMA посетила Кати в рамках своего мандата по защите прав человека и получила доступ к президенту Ибрагиму Бубакару Кейте и другим задержанным", — говорится в тексте сообщения.

Президент и премьер, которых свергли в результате вооружённого госпереворота, находятся на вилле в районе Кати. Здесь располагается база, откуда начался мятеж. В ближайшее время мятежники намерены назначить президента, который будет управлять страной в переходный период. Отмечается, что он может быть как гражданским лицом, так и военным.

Напомним, что госпереворот произошёл в Мали 18 августа. Военные объявили о создании Национального комитета народного спасения. Они намерены провести политические реформы и соблюдать все международные соглашения. 19 августа президент Ибрагим Бубакар Кейта заявил о сложении полномочий.