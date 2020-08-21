Гостям Женевы дадут денег на развлечения

Каждому туристу, приехавшему в швейцарскую Женеву, дадут денег на развлечения. Их можно будет потратить на проживание в отелях, еду в ресторанах, отдых в барах, экскурсии, походы в музей.

Новая туристическая программа включает в себя почти 60 отелей, 66 баров и даже "мишленовские рестораны". Туристам по приезде выдадут карточку, на которой будет внесён депозит в 100 швейцарских франков. Деньги нельзя обналичить или перевести, можно только оплатить ею услуги и товары у партнёров.

Карту выдадут в отеле при условии проживания в нём не менее двух ночей. На каждый номер предполагается одна карточка. Туристическая программа будет действовать до конца 2020 года.

Напомним, что в России в полночь 21 августа стартовала программа кешбэка за путешествия по родной стране. Она будет работать неделю. Все желающие могут приобрести туры по выбранным направлениям и получить возврат 20% от стоимости путевки. Для комфорта россиян и турфирм запущена "горячая линия". Минимальная стоимость тура должна быть 25 тысяч рублей, а продолжительность поездки — от четырёх ночей.