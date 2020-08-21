Абашидзе: Грузия заинтересована в возобновлении авиасообщения с Россией

Регулярное авиасообщение между Россией и Грузией разорвано по инициативе российской стороны. Грузия в свою очередь заинтересована решить этот вопрос.

Об этом заявил спецпредставитель премьера Грузии по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураб Абашидзе.

"Воздушное сообщение было прервано не по инициативе грузинской стороны. Это сделала российская сторона. Мы были и остаёмся заинтересованы в восстановлении регулярного сообщения", — пояснил политик.

Он отметил, что эту тему будет обсуждать с сенатором Григорием Карасиным. Они встретятся в Праге в сентябре, если планам не помешает эпидемия коронавируса. Также, по словам Абашидзе, Грузия готова обсуждать эту ему, если Россия проявит инициативу.

Напомним, что авиасообщение между странами остановлено 8 июля 2019 года.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Грузия продолжает восстанавливать регулярное авиасообщение со странами мира. Сначала были запущены рейсы в страны Прибалтики, Германии и Франции. Позднее восстановили воздушное сообщение с Польшей, ОАЭ, Ирландией.