Политолог: польский МИД утратил своё значение

Назначение нового главы МИД Польши никак не повлияет на отношения с Россией. Политический вес института Министерства иностранных дел в стране сведён к историческому минимуму.

Такое мнение высказал польский политолог, публицист Матеуш Пискорский.

"Во-первых, я считаю, что МИД в польской системе формулирования задач внешней политики как не странно вообще потерял значение. Потому что в основном внешней политикой Польши занимаются непосредственно внешние кураторы. Мы это видим и наблюдаем, какую роль играют в Польше определенные инструкции и указания посольства США, которые передаются польским правящим элитам", — пояснил эксперт.

Во-вторых, отметил он, в Польше существует конфликт между администрацией президента и МИДом. Поэтому во внешнеполитическое министерство не назначают никаких влиятельных фигур.

"Отставка господина Чапутовича, который был скорее теоретиком, чем реальным политиком, назначение нового министра, на мой взгляд, никак не сможет даже теоретически повлиять на польско-российские отношения, так как с польской стороны отношения не определяются польским МИДом, а совершенно другими институтами, в том числе и внешними кураторами польского правительства", — заключил политолог.

Напомним, что глава польского МИД Яцек Чапутович подал в отставку. Его преемника обещали назвать в ближайшее время.