Политолог оценил выход членов КС Белоруссии

Люди, вошедшие в Координационный совет Белоруссии, начали понимать, во что их втянули, и какие могут быть последствия. Поэтому они начали выходить из этого органа, который создал в стране систему двоевластия.

Так ситуацию прокомментировал белорусский политолог Алексей Дзермант.

«Я думаю, что большинство членов КС все-таки не совсем понимают, куда они попали, что они там делают, какие у них цели. Потому что выглядит это действительно как создание параллельных органов власти, причем непонятно на чем основанных, какую легитимность они имеют. Этих людей никто не выбирал. Они выступают от имени одного из кандидатов, который, якобы, по их мнению, победил. То есть такая двусмысленная ситуация, в том числе с юридической точки зрения. Это можно рассматривать как попытку захвата власти таким образом. Поэтому, наверное, кто-то прозрел, кто-то понял, куда его втягивают, в какую авантюру и решил далее в этом не участвовать», - считает эксперт.

Он подчеркнул, что нельзя в стране создавать систему двоевластия, так как это приведёт к разрастанию конфликта в Белоруссии.

Ранее Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении членов координационного совета. Статья предполагает до пяти лет лишения свободы. Участников КС начали вызывать на допросы. После этого члены начали покидать Совет.