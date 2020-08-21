Повторные выборы президента вероятнее всего состоятся в Белоруссии. Но вот участвовать в них Александру Лукашенко нет никакого смысла.
Так считает политолог, директор консалтингового агентства "NPR Group" Дмитрий Фетисов.
"Выборы, скорее всего, будут в любом случае — все к этому идет, события развиваются по такому сценарию. При этом Лукашенко, скорее всего, мы уже не увидим. Его задача — продержаться как можно больше времени у власти и предложить какой-либо сценарий. Наиболее очевидный сценарий — это все-таки предложить пролоббировать до конца идею принятия новой Конституции, либо ускорить интеграционные процессы", — уверен эксперт.
Он отметил, что сейчас рано говорить о возможных кандидатах. Потому что к выборам появятся новые фигуры, куда более сильные, чем Светлана Тихановская. Конкуренцию ей может составить, например, Виктор Бабарико. Лукашенко же бессмысленно на выборы идти, так как у него колоссальный антирейтинг.
"При этом, конечно, вероятность есть, но она очень мизерная, что ему удастся навязать нужную для себя повестку, поставить в повестку уже другой вопрос, который бы уже работал на него. За счет этого в случае выборов нарастить свой рейтинг. Но пока не видно каких-то действий для этого. И видно, что Лукашенко сейчас о чем-то договорился с Москвой. Скорее всего, речь идет либо о новой Конституции, либо о том, что будет готовиться сценарий интеграции, но его реализовывать, скорее всего, ставленнику Лукашенко. Для Лукашенко сейчас в текущей ситуации лучший вариант — подыскать человека, который устроит сейчас население Белоруссии", — заключил политолог.
Ранее "Правда.Ру" писала, что оппозиция не против того, чтобы Александр Лукашенко участвовал в повторных выборах президента.
Лидер белорусской оппозиции, до недавнего времени бывшая домохозяйка Светлана Тихановская, сразу после выборов уехавшая из страны, "в добровольном изгнании" времени не теряет.