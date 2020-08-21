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Политолог: в Белоруссии пройдут повторные выборы президента

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Повторные выборы президента вероятнее всего состоятся в Белоруссии. Но вот участвовать в них Александру Лукашенко нет никакого смысла.

Так считает политолог, директор консалтингового агентства "NPR Group" Дмитрий Фетисов.

"Выборы, скорее всего, будут в любом случае — все к этому идет, события развиваются по такому сценарию. При этом Лукашенко, скорее всего, мы уже не увидим. Его задача — продержаться как можно больше времени у власти и предложить какой-либо сценарий. Наиболее очевидный сценарий — это все-таки предложить пролоббировать до конца идею принятия новой Конституции, либо ускорить интеграционные процессы", — уверен эксперт.

Он отметил, что сейчас рано говорить о возможных кандидатах. Потому что к выборам появятся новые фигуры, куда более сильные, чем Светлана Тихановская. Конкуренцию ей может составить, например, Виктор Бабарико. Лукашенко же бессмысленно на выборы идти, так как у него колоссальный антирейтинг.

"При этом, конечно, вероятность есть, но она очень мизерная, что ему удастся навязать нужную для себя повестку, поставить в повестку уже другой вопрос, который бы уже работал на него. За счет этого в случае выборов нарастить свой рейтинг. Но пока не видно каких-то действий для этого. И видно, что Лукашенко сейчас о чем-то договорился с Москвой. Скорее всего, речь идет либо о новой Конституции, либо о том, что будет готовиться сценарий интеграции, но его реализовывать, скорее всего, ставленнику Лукашенко. Для Лукашенко сейчас в текущей ситуации лучший вариант — подыскать человека, который устроит сейчас население Белоруссии", — заключил политолог.

Ранее "Правда.Ру" писала, что оппозиция не против того, чтобы Александр Лукашенко участвовал в повторных выборах президента.

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