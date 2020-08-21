Венецианцы предложили затопить Нью-Йорк и Калифорнию

Историческое наследие выходит за рамки экономической ценности. Оно напоминает людям, кто они и кем были.

Такое мнение высказал член венецианского правительства, асессор по социальной сплоченности и экономическому развитию города Симоне Вентурини. Он прокомментировал РИА Новости предложение американских учёных перестать тратить деньги на спасение уязвимых с точки зрения экологии мест.

"Человеческое наследие выходит за пределы экономической ценности. Оно напоминает нам, кто мы есть и кем мы были. Венеция в этом году празднует 1600 лет с основания, и даже сейчас она говорит с миром на языке свой красоты и культурного богатства. Важно не только беречь монументальную часть, но сохранять нематериальное: социальную и культурную жизнь — это двойная задача, которую мир имеет в отношении Венеции и других крупных городов искусств", — подчеркнул политик.

С ним солидарна венецианский гид, вице-президент ассоциации "Площадь Сан-Марко" Катерина Сопрадасси.

"Тогда им надо дать утонуть Нью-Йорку или Калифорнии, и мы о них будем помнить только по их песенкам, потому что своей истории у них нет. Не знаю, отдают ли они себе отчет в том, что говорят. Нельзя говорить о трате ресурсов, когда речь о каком-либо городе искусств: это означает разрушить историю. Может, эти ученые подумали о том, как спасти свои города, а не европейские, а именно они стали колыбелью человечества на протяжении столетий", — уверена Сопрадасси.

Ранее "Правда.Ру" писала, что гондольеры Венеции просят взвешивать пассажиров, которые после самоизоляции прибавили в весе. Их вес гондолы просто не выдерживают.