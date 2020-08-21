Трамп раскритиковал Байдена за бездействие в его карьере

Кандидат в президенты США Джо Байден в политике уже 47 лет. За почти полвека он не сделал ничего из того, о чём сейчас говорит в своих предвыборных речах.

Об этом заявил его соперник от Республиканской партии и действующий президент США Дональд Трамп.

"За 47 лет Джо не сделал ничего, о чем он сейчас говорит. Он никогда не изменится, это просто слова!" — выразил Трамп мнение в своём микроблоге.

Глава государства прокомментировал выступление Байдена на съезде Демократов. В своей речи вице-президент раскритиковал Трампа, отметив, что из-за него Америка живёт во тьме, а Байден обещает быть всегда на стороне света. Кроме того, как подчеркнул демократ, у него есть план по борьбе с коронавирусом и по восстановлению экономики страны.

По мнению Трампа, если победу на президентских выборах, которые назначены на 3 ноября, одержит его соперник, в США наступит разруха и начнутся массовые беспорядки.