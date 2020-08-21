Белорусский завод "Атлант" игнорирует призывы к забастовке

Несмотря на все старания белорусской оппозиции и щедрые обещания "помогать материально тем, кто присоединяется к забастовкам", в Минске остаются ещё предприятия, которые продолжают нормально работать.
К примеру, завод Atlant, где производится бытовая техника, прежде всего, холодильники.
Как объясняют рабочие завода, летний сезон — это время, когда люди чаще покупают их продукцию. Поэтому производственный план был даже удвоен. Для обеспечения выполнения плана в это время даже нанимаются дополнительные сотрудники, в том числе студенты.
Слесарь Галина Галицкая, работающая на заводе в течение 16 лет, рассказала журналистам RT, что протестующие ждали заводских рабочих у входа и просили их присоединиться к забастовкам. Однако, по её словам, людям надо кормить семьи, а не участвовать в бессмысленных забастовках:
"Мы продолжали работать всё это время, не переставая. Я не хочу бастовать, потому что хочу работать и получать зарплату. А от провокаторов у меня прививка — мой муж родом с Украины. Теперь он молится, чтобы сценарий не повторился".
Николай Свиридович, бригадир, работает на заводе 40 лет:
"Мы продолжаем стабильно работать. У нас и мысли не было участвовать в забастовках. Мы пришли работать. И мы хотим работать. Производственная линия не может быть остановлена. Если мы забастуем в течение дня или двух или трех, мы потеряем рынок сбыта. Оно нам надо?".
Андрей Гулюк, бригадир:
"Бастовать я не могу и не хочу. Работа для меня значит всё. Она — мой единственный источник дохода. У нас в коллективе каждый решает для себя, идти ему на работу или нет. Наши люди ответственны. В моей бригаде нет никого, кто сказал бы, что прекращает работать".
Лидер белорусской оппозиции, до недавнего времени бывшая домохозяйка Светлана Тихановская, сразу после выборов уехавшая из страны, "в добровольном изгнании" времени не теряет.