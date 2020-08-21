Белорусский завод "Атлант" игнорирует призывы к забастовке

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Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Несмотря на все старания белорусской оппозиции и щедрые обещания "помогать материально тем, кто присоединяется к забастовкам", в Минске остаются ещё предприятия, которые продолжают нормально работать.

К примеру, завод Atlant, где производится бытовая техника, прежде всего, холодильники.

Как объясняют рабочие завода, летний сезон — это время, когда люди  чаще покупают их продукцию. Поэтому производственный план был даже удвоен. Для обеспечения выполнения плана в это время даже нанимаются дополнительные сотрудники, в том числе студенты.

Слесарь Галина Галицкая, работающая на заводе в течение 16 лет, рассказала журналистам RT, что протестующие ждали заводских рабочих у входа и просили их присоединиться к забастовкам. Однако, по её словам, людям надо кормить семьи, а не участвовать в бессмысленных забастовках:

"Мы продолжали работать всё это время, не переставая. Я не хочу бастовать, потому что хочу работать и получать зарплату. А от провокаторов у меня прививка — мой муж родом с Украины. Теперь он молится, чтобы сценарий не повторился".

Николай Свиридович, бригадир, работает на заводе 40 лет:

"Мы продолжаем стабильно работать. У нас и мысли не было участвовать в забастовках. Мы пришли работать. И мы хотим работать. Производственная линия не может быть остановлена. Если мы забастуем в течение дня или двух или трех, мы потеряем рынок сбыта. Оно нам надо?".

Андрей Гулюк, бригадир:

"Бастовать я не могу и не хочу. Работа для меня значит всё. Она — мой единственный источник дохода. У нас в коллективе каждый решает для себя, идти ему на работу или нет. Наши люди ответственны. В моей бригаде нет никого, кто сказал бы, что прекращает работать".

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