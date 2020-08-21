Президент Молдавии готов привиться вакциной "Спутник V"

Игорь Додон станет первым жителем Молдавии, кто сделает прививку от коронавируса. Он испытает вакцину на себе, после чего её смогут безопасно использовать другие.

Такое решение глава государства принял, так как в Молдавии российский препарат от COVID был встречен скептически.

"Я пообщался с российскими коллегами по вопросу вакцины против коронавируса, которая сейчас проходит процедуру тестирования. Когда я рассказал о ней в Молдове, то увидел много скептиков на этот счет. Поэтому хотел бы сообщить вам, что готов первым из граждан Молдовы испытать российскую вакцину на себе", — написал президент страны на своей странице в социальной сети.

Он также отметил, что уверен, что в ближайшее время российская вакцина будет доступна для всех жителей Молдавии. Стоит отметить, что в стране с начала эпидемии зарегистрировано 31,9 тысячи случаев заражения COVID. Жертвами инфекции стали 921 пациент.

Первая в мире вакцина от коронавируса была разработана и зарегистрирована в России. Она получила название "Спутник V".

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что стали известны побочные эффекты препарата. Как пояснил главный инфекционист Минздрава, в месте укола может быть покраснение или болезненные ощущения, возможно повышение температуры до 37,5.