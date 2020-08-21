Экс-сотрудник Aplle: мы помогли правительству США собрать "iPod-шпион"

Бывший инженер Apple рассказал, что в 2005 году технический гигант помог правительству США создать специальное устройство, которое будет выглядеть и работать точно так же, как iPod, но с пользовательским оборудованием, позволяющим тайно записывать определённые данные.

В своем блоге Дэвид Шейер рассказывает, что проект был выполнен в полной секретности, и только три человека из Apple, кроме него, знали о его существовании:

руководитель программного обеспечения iPod;

вице-президент подразделения iPod;

старший вице-президент по аппаратному обеспечению.

"Все четверо больше не работают в компании и не оставили никаких документальных доказательств об этом устройстве", — уверяет Шейер.

О разработке

По словам Шейера, 15 лет назад он получил от своего начальника "специальное задание": помочь двум инженерам Bechtel, оборонного подрядчика министерства энергетики США, разработать "специальный iPod".

"Они хотели добавить некое пользовательское оборудование к iPod, позволяющее записать данные на диск таким образом, чтобы его было нелегко обнаружить. Но он все еще должен был выглядеть и работать как обычный iPod. Моя задача состояла в том, чтобы предоставить любую помощь, в которой они нуждались от Apple", — рассказывает Шейер.

По словам инженера, он не знает, для чего использовалось это сверхсекретное оборудование, но считает, что заказанное Министерством энергетики устройство, отвечающее за программы ядерной энергии и ядерного оружия США, было прототипом "скрытого" счётчика Гейгера для измерения радиоактивности.