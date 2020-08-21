Экс-сотрудник Aplle: мы помогли правительству США собрать "iPod-шпион"

Бывший инженер Apple рассказал, что в 2005 году технический гигант помог правительству США создать специальное устройство, которое будет выглядеть и работать точно так же, как iPod, но с пользовательским оборудованием, позволяющим тайно записывать определённые данные.
В своем блоге Дэвид Шейер рассказывает, что проект был выполнен в полной секретности, и только три человека из Apple, кроме него, знали о его существовании:
"Все четверо больше не работают в компании и не оставили никаких документальных доказательств об этом устройстве", — уверяет Шейер.
По словам Шейера, 15 лет назад он получил от своего начальника "специальное задание": помочь двум инженерам Bechtel, оборонного подрядчика министерства энергетики США, разработать "специальный iPod".
"Они хотели добавить некое пользовательское оборудование к iPod, позволяющее записать данные на диск таким образом, чтобы его было нелегко обнаружить. Но он все еще должен был выглядеть и работать как обычный iPod. Моя задача состояла в том, чтобы предоставить любую помощь, в которой они нуждались от Apple", — рассказывает Шейер.
По словам инженера, он не знает, для чего использовалось это сверхсекретное оборудование, но считает, что заказанное Министерством энергетики устройство, отвечающее за программы ядерной энергии и ядерного оружия США, было прототипом "скрытого" счётчика Гейгера для измерения радиоактивности.
"Вы могли бы ходить по городу, слушая свои песни, и, сами того не зная, записывая доказательства радиоактивности, например, сканируя контрабандный или украденный Уран или доказательства программы разработки грязных бомб — без шансов, что пресса или люди узнают, что происходит", — предполагает Шейер.
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