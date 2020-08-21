Экс-советник Дональда Трампа обвиняется в растрате

Бывший советник Дональда Трампа Стив Бэннон арестован по обвинению в растрате средств, предназначенных для финансирования строительства "анти-мигрантской" стены на границе между Мексикой и США.

Об этом сегодня сообщила федеральный прокурор Манхэттена Одри Стросс.

"Тот, кто был одним из архитекторов президентской кампании нью-йоркского магната в 2016 году, обвиняется в том, что он вместе с тремя другими менеджерами сайта we Build the Wall (Мы строим стену), по своему усмотрению распорядились деньгами, поступавшими от десятков тысяч спосоров", — сказала Одри Стросс в своем заявлении.

По словам прокурора, 66-летний Стив Бэннон использовал "сотни тысяч долларов" для покрытия "личных расходов".

Следователи считают, что растраты начались в декабре 2018 года:

"В то время как они (Бэннон и подельники) заверили людей, что все деньги, собранные через сайт, будут использоваться для возведения стены, Стив Бэннон и три других чиновника присвоили часть средств через некоммерческую организацию. В общей сложности We Build the Wall собрал более $25 млн".

Президент США Дональд Трамп заявил, что "ничего не знает" о сайте финансирования строительства стены на границе США и Мексики: