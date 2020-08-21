Макрон предлагает Белоруссии посредничество ЕС, "включая Россию"

Эммануэль Макрон предложил Белоруссии посредничество ЕС при участии России в процессе урегулирования конфликта между сторонниками власти и оппозиции.

Предложение прозвучало в ходе пресс-конференции в Брегансоне, где французский президент вчера встречался с канцлером Германии.

"Диалог между властями, оппозицией и гражданским обществом необходим. Мы надеемся, что этот диалог может быть налажен самими белорусами. Но Европейский Союз тем не менее готов поддержать его, если наша посредническая роль может быть полезной и желанной для белорусов. К процессу готовы подключиться также ОБСЕ и, при необходимости, Россия", — сказал Макрон.

Он сообщил также, что президент России Владимир Путин "положительно воспринял предложение о посредничестве в Белоруссии, которое сталкивается с отказом президента Александра Лукашенко"

Присутствовавшая на пресс-конференции Ангела Меркель в свою очередь заявила:

"Лукашенко не пытался разговаривать ни с кем из нас".

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