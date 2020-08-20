В Швеции зафиксирован рекордный уровень смертности за последние 150 лет

В Швеции за первые полгода умерли 51 405 человек. Это стало рекордным показателем за последние 150 лет. Согласно данным Государственного управления статистики (SCB), за аналогичный период 1869 года скончалось 55 431 человек, но тогда в стране был голод.

Сейчас все летальные исходы связаны с коронавирусом. С начала пандемии в Швеции заболело более 85 тыс. человек.

Напомним, что Швеция отказалась вводить в стране жёсткие карантинные меры, рассчитывая, что у населения выработается коллективный иммунитет.

Но в апреле смертность от COVID-19 в стране в десятки раз превышала показатели соседних государств.

В конце июля показатели смертности всё ещё превышали средний уровень. Больше всего смертей было в Стокгольме и столичном округе.

Ранее "Правда.Ру" писала, что отказ от карантина не спас экономику Швеции от провала.