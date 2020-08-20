Состав нового правительства Белоруссии не играет никакой роли. Ни один министр при президенте Лукашенко не будет иметь возможности вести самостоятельную линию.
Такое мнение высказал ведущий эксперт в Центр военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук Михаил Александров.
"В лукашенковской системе состав правительства не играет никакой роли. Там персоналии могут постоянно меняться. Они все являются марионетками Лукашенко и ожидать от них какой-то самостоятельной линии не приходится. Поэтому думать, что он там что-то поменяет, что-то изменит, совершенно неоправданно", — отметил эксперт.
Александров подчеркнул, что до того состояния, в котором Белоруссия находится сейчас, её довёл сам Лукашенко, создавая прозападные партии и движения.
"Он зачистил политическое поле от тех, кто выступал за более тесные отношения с Россией. Чтобы фрондировать против Кремля, он создавал эти организации. Причем так же, как Янукович. Янукович то же самое делал, между прочим: создавал бандеровские организации, финансировал их.
Для того чтобы иметь инструмент для торга с Западом, с одной стороны, с другой стороны, попугивать Москву. И сейчас он этим же занимается: попугивает Москву, что сейчас возьмут власть какие-то бандеровцы, НАТО придет и так далее. А на самом деле он же их и создавал", — уверен доктор политических наук.
Однако сейчас созданные Лукашенко организации и движения вышли из-под контроля.
Ранее "Правда.Ру" писала, что Лукашенко утвердил состав нового правительства. Все члены кабинета министров остались на своих местах.
Выступая на заседании Совета безопасности Белоруссии, Александр Лукашенко заявил, что двери Евросоюза и Североатлантического альянса для Минска, равно как и для Киева, закрыты.