Доктор политических наук: неважно, кто вошёл в правительство Белоруссии

Состав нового правительства Белоруссии не играет никакой роли. Ни один министр при президенте Лукашенко не будет иметь возможности вести самостоятельную линию.

Такое мнение высказал ведущий эксперт в Центр военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук Михаил Александров.

"В лукашенковской системе состав правительства не играет никакой роли. Там персоналии могут постоянно меняться. Они все являются марионетками Лукашенко и ожидать от них какой-то самостоятельной линии не приходится. Поэтому думать, что он там что-то поменяет, что-то изменит, совершенно неоправданно", — отметил эксперт.

Александров подчеркнул, что до того состояния, в котором Белоруссия находится сейчас, её довёл сам Лукашенко, создавая прозападные партии и движения.

"Он зачистил политическое поле от тех, кто выступал за более тесные отношения с Россией. Чтобы фрондировать против Кремля, он создавал эти организации. Причем так же, как Янукович. Янукович то же самое делал, между прочим: создавал бандеровские организации, финансировал их. Для того чтобы иметь инструмент для торга с Западом, с одной стороны, с другой стороны, попугивать Москву. И сейчас он этим же занимается: попугивает Москву, что сейчас возьмут власть какие-то бандеровцы, НАТО придет и так далее. А на самом деле он же их и создавал", — уверен доктор политических наук.

Однако сейчас созданные Лукашенко организации и движения вышли из-под контроля.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Лукашенко утвердил состав нового правительства. Все члены кабинета министров остались на своих местах.