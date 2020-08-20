Сейф с деньгами украли из музея клана ниндзя в Японии

Из музея клана ниндзя украли сейф. В нем хранилась сумма эквивалентная 10 тысячам долларов.

Музей одного из главных кланов ниндзя Ига находится в префектуре Миэ. По данным агентства Киодо, преступники вскрыли офис и вынесли сейф, который весит 150 кг. В ящике хранились деньги, вырученные от продажи билетов в музей в минувшие выходные.

Когда грабители ворвались в помещение, сработала сигнализация. На вызов тут же отреагировали полицейские. Однако когда они прибыли на место, офис музея был уже пуст.

Стоит отметить, что грабители не позарились на другие ценные вещи, хранящиеся в музее. В коллекции представлены одежда и снаряжение ниндзя.

Ранее "Правда.Ру" писала, что японская студентка получила высший балл по истории ниндзя на экзамене. Она написала эссе невидимыми чернилами. Первокурсница воспользовалась техникой "абуридаши". Она раздавила соевые бобы и смешала экстракт сои с водой, чтобы сделать чернила. Затем написала эссе. Чтобы преподаватель не выкинул ее работу, увидев чистый лист бумаги, она прикрепила пометку о необходимости прогреть бумагу. Преподаватель нагрел ее над газовой плитой и увидел текст эссе. Не дочитав работу до конца, преподаватель поставил находчивой студентке максимальную оценку.