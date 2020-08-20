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В Белоруссии вспомнили печальный опыт СССР

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии напомнил гражданам об августовском путче в СССР. Он сравнил его с тем, что происходит сейчас в республике и призвал не доводить ситуацию до критической.

Андрей Равков подчеркнул, что те, кто призывает выходить на митинги, не заинтересованы в "сильной Беларуси".

"Двадцать девять лет назад в Советском Союзе была предпринята попытка государственного переворота, вошедшего в историю как "августовский путч". Антиконституционные действия самопровозглашенного "государственного комитета по чрезвычайному положению" углубили хаос в обществе, приблизив распад некогда могучей державы. Подобные процессы происходят сегодня и в Беларуси. Пытаясь нарушить мир и спокойствие в нашем доме, людей призывают к митингам и забастовкам, которые только ослабят экономику нашей страны", — написал госсекретарь Совбеза на своей странице в социальной сети.

Напомним, что 19 августа 1991 года был создан Государственный комитет по чрезвычайному положению. В него вошли представители руководства СССР, которые были недовольны реформами Горбачёва. Члены ГКЧП попытались отстранить от власти президента, к Белому дому направились танки.

Ранее "Правда.Ру" писала, что после президентских выборов 9 августа в Белоруссии не утихают протесты. Накануне состоялся экстренный саммит Евросоюза, на котором лидеры европейских стран решили ввести санкции в отношении тех, кто допустил насилие в республике.

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