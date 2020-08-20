Глава польского МИД ушёл в отставку

Яцек Чапутович покинул пост министра иностранных дел Польши. Он сам подал в отставку.

Его решение принял премьер-министр Матеуш Моравецкий.

"Премьер Матеуш Моравецкий принял отставку министра Яцека Чапутовича и поблагодарил его за работу", — написал в микроблоге глава канцелярии премьера Михал Дворчик.

По словам Дворчика, Чапутович объяснил своё решение тем, что "после президентских выборов самое время сменить главу польской дипломатии". Кто займёт вакантное место, пока неизвестно. Премьеру предстоит выбрать двух министров — иностранных дел и здравоохранения. Глава минздрава Лукаш Шумовский подал в отставку накануне.

Ранее различные заявления по ситуации в Белоруссии делал замглавы польского МИД Марчин Пшидач. После того как Лукашенко привёл в полную боевую готовность армию на западе страны, дипломат подчеркнул, что это не произвело на Польшу никакого впечатления. Действия белорусского президента расценили как "внутреннюю белорусскую психологическую игру".