В Южной Корее на фоне новой крупной вспышки коронавирусных заражений разгорается религиозный скандал.
Сегодня официальный Сеул сообщил о 288 новых зарегистрированных случаях заболевания COVID. Большинство из них были зафиксированы в столице страны и прилегающей к ней провинции Кенги. Почти все заразившиеся связаны с Церковью Саранг-Джил — там сотни больных и примерно 400 прихожан пока не обследованы.
Во вторник правительство президента Мун Чжэ Ина объявило о запрете всех религиозных собраний в церквях Сеула и прилегающих к нему столичных районах, что вызвало немедленное противодействие со стороны консервативных религиозных групп.
Сейчас власти привлекли полицию для помощи в выявлении и отслеживании лиц, связанных с церковью, и правительство остро осознает, что время имеет важное значение для сдерживания распространения и обеспечения возможности отслеживания контактов. Чиновники здравоохранения просят всех прихожан, посещавших службы в период с 27 июля по 13 августа, пройти тестирование и самоизоляцию.
Напомним, в феврале — когда в Южной Корее началась пандемия — религиозная группа Синчхондзи стала эпицентром распространения вируса: тысячи ее прихожан были заражены в юго-восточном городе Тэгу. И уже оттуда коронавирус "пополз" по стране.
Теперь история, похоже, повторяется с Церковью Саранг-Джил в Сеуле.
Президента Мун Чжэ Ина, уже обвинили в том, что он ограничивает религиозную свободу.
В ответ правительство Сеула заявило, что будет добиваться возмещения ущерба от Церкви Саранг-Джил и ее пастора Чжун Кван-Хуна "за растрату административных ресурсов и денег из-за их несоблюдения карантинных требований". Ему уже предъявлено уголовное обвинение в нарушении карантина и препятствовании отслеживанию контактов прихожан.
А между тем в Сеуле начались массовые антиправительственные митинги. На улицы вышли тысячи людей.
Профессор Пак Кван Су - директор Исследовательского центра религий университета Вонкванг считает, что некоторые верующие могут не понимать истинной опасности коронавируса.
"В то время как они верят в Бога как любящего Бога, они еще больше верят в Бога как целителя, — сказал он. — Они обычно верят, что вера может решить проблему болезни."
ДЛЯ СПРАВКИ:
Новая вспышка коронавируса началась в Южной Корее 12 августа:
Министр здравоохранения Пак Нен Ху предупредила, что "нынешняя вспышка может быть массовой и может нанести серьезный ущерб, если ее не лечить должным образом".
Выступая на заседании Совета безопасности Белоруссии, Александр Лукашенко заявил, что двери Евросоюза и Североатлантического альянса для Минска, равно как и для Киева, закрыты.