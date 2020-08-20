Вспышка COVID в Южной Корее превращается в "битву за веру"

В Южной Корее на фоне новой крупной вспышки коронавирусных заражений разгорается религиозный скандал.

Сегодня официальный Сеул сообщил о 288 новых зарегистрированных случаях заболевания COVID. Большинство из них были зафиксированы в столице страны и прилегающей к ней провинции Кенги. Почти все заразившиеся связаны с Церковью Саранг-Джил — там сотни больных и примерно 400 прихожан пока не обследованы.

Во вторник правительство президента Мун Чжэ Ина объявило о запрете всех религиозных собраний в церквях Сеула и прилегающих к нему столичных районах, что вызвало немедленное противодействие со стороны консервативных религиозных групп.

Сейчас власти привлекли полицию для помощи в выявлении и отслеживании лиц, связанных с церковью, и правительство остро осознает, что время имеет важное значение для сдерживания распространения и обеспечения возможности отслеживания контактов. Чиновники здравоохранения просят всех прихожан, посещавших службы в период с 27 июля по 13 августа, пройти тестирование и самоизоляцию.

Почему внимание приковано именно к верующим

Напомним, в феврале — когда в Южной Корее началась пандемия — религиозная группа Синчхондзи стала эпицентром распространения вируса: тысячи ее прихожан были заражены в юго-восточном городе Тэгу. И уже оттуда коронавирус "пополз" по стране.

Тогда официальные лица обвиняли церковь в отказе сотрудничать с властями, а члены церкви обвиняли правительство и прессу в клевете и религиозных преследованиях.

Теперь история, похоже, повторяется с Церковью Саранг-Джил в Сеуле.

Президента Мун Чжэ Ина, уже обвинили в том, что он ограничивает религиозную свободу.

В ответ правительство Сеула заявило, что будет добиваться возмещения ущерба от Церкви Саранг-Джил и ее пастора Чжун Кван-Хуна "за растрату административных ресурсов и денег из-за их несоблюдения карантинных требований". Ему уже предъявлено уголовное обвинение в нарушении карантина и препятствовании отслеживанию контактов прихожан.

Верующие вышли на улицы

А между тем в Сеуле начались массовые антиправительственные митинги. На улицы вышли тысячи людей.

Профессор Пак Кван Су - директор Исследовательского центра религий университета Вонкванг считает, что некоторые верующие могут не понимать истинной опасности коронавируса.

"В то время как они верят в Бога как любящего Бога, они еще больше верят в Бога как целителя, — сказал он. — Они обычно верят, что вера может решить проблему болезни."

ДЛЯ СПРАВКИ:

Новая вспышка коронавируса началась в Южной Корее 12 августа:

по всей стране было зарегистрировано более 1,5 тысяч случаев заболевания.

Министр здравоохранения Пак Нен Ху предупредила, что "нынешняя вспышка может быть массовой и может нанести серьезный ущерб, если ее не лечить должным образом".