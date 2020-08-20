Байден вошёл в роль президента и даёт указания России, как себя вести

Джо Байден, только вчера получивший официальный статус кандидата в президенты США, уже, по-видимому, решил, что выиграл гонку. Во всяком случае, риторика его сообщений в Twitter стала соответствующей.

Так, вчера же он разместил пост, в котором потребовал от России "не вмешиваться" в события в Белоруссии:

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