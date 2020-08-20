Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Лавров: Запад вступил в активную борьбу за постсоветское пространство
Белоруссия укрепляет западную границу
Эксперт рассказал, на звонки с каких номеров нельзя отвечать
NASA: аномалия магнитного поля Земли над Южной Америкой растет
€53 млн выделит ЕС "гражданскому обществу" Белоруссии
Лукашенко не посчитал нужным говорить с Меркель. И не взял трубку
Энтомолог назвал причины сокращения численности пчёл
Дима Билан собрал мусор на Чёрном море во время отдыха в Крыму
Туристы из Германии покидают Испанию из-за COVID-19

Тейлор: Трамп хотел обменять Пуэрто-Рико на Гренландию

Мир

Бывший начальник штаба Министерства внутренней безопасности США Майлз Тейлор сообщил, что в 2018 году Дональд Трамп хотел обменять остров Пуэрто-Рико на территорию Гренландии.

Откровения экс-чиновника Белого дома прозвучали в рамках интервью каналу MSNBC.

"Он (Трамп) говорил, что хочет посмотреть, сможем ли мы продать Пуэрто-Рико или обменять его на Гренландию, потому что, по его словам, Пуэрто-Рико был "грязным", а "люди там бедные", — объяснил Тейлор.

По его словам, идея обмена карибского острова на датский посетила Трампа летом 2018 года, когда он был в Пуэрто-Рико, чтобы наметить план его восстановления после урагана Мария.

Тейлор говорит, что сказанное Трампом "никак не могло быть расценено как шутка", потому что "в кулуарах президент выражал глубокую вражду к пуэрториканскому народу".

Насколько правдиво сказанное Тейлором, не очень понятно, ведь он ранее объявил о своей поддержке кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

К слову, сказанное Тейлором стало подтверждением заявления, сделанного в июле Элейн Дьюк, бывшим замминистра национальной безопасности США, о том, что Трамп предлагал "продать территорию Пуэрто-Рико после урагана Мария в 2017 году".

Ответ правительства США

Представитель Белого дома Джадд Дир заявил, что Тейлор - "еще одно болотное существо", которое "никогда не понимало важности повестки дня президента или почему американский народ выбрал его, и он явно просто хочет заработать".

Последние материалы
Тейлор: Трамп хотел обменять Пуэрто-Рико на Гренландию
NYT назвала причину сокрытия Китаем данных о коронавирусе
Лавров: Запад вступил в активную борьбу за постсоветское пространство
Белоруссия укрепляет западную границу
Трамп требует от РФ и КНР невмешательства в санкции ООН против Ирана
Эксперт рассказал, на звонки с каких номеров нельзя отвечать
NASA: аномалия магнитного поля Земли над Южной Америкой растет
€53 млн выделит ЕС "гражданскому обществу" Белоруссии
Лукашенко не посчитал нужным говорить с Меркель. И не взял трубку
Загадочное ЧП с телескопом, который следит за НЛО
Популярное
Новости Белоруссии
Лукашенко сделал заявление о вступлении Белоруссии в ЕС и НАТО

Выступая на заседании Совета безопасности Белоруссии, Александр Лукашенко заявил, что двери Евросоюза и Североатлантического альянса для Минска, равно как и для Киева, закрыты.

Лукашенко сделал заявление о вступлении Белоруссии в ЕС и НАТО
Тихановская осудила присоединение Крыма к России
Новости Белоруссии
Тихановская осудила присоединение Крыма к России
Новости Белоруссии
Стало известно, когда пройдёт инаугурация Лукашенко
Новости футбола
Белорусские спортсмены выдвинули ультиматум Лукашенко
Игорь Буккер Загадочное ЧП с телескопом, который следит за НЛО Игорь Буккер Василий Амирджанов В Гродно разрешили митинги и не будут бить Василий Амирджанов Любовь Степушова Американский блогер рассказал, почему Трамп выиграет выборы снова Любовь Степушова
Комментарии
Белоруссия уходит на Запад. Что будет с обороноспособностью России?
Европа признала: Белоруссия не Украина
Олег Шеин: рабочие Белоруссии не хотят быть крепостными Лукашенко
Быть ли России снова Великой?
Волочкова поехала в свадебное путешествие
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Олег Шеин: рабочие Белоруссии не хотят быть крепостными Лукашенко
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Тихановская осудила присоединение Крыма к России
Олег Шеин: рабочие Белоруссии не хотят быть крепостными Лукашенко
Олег Шеин: рабочие Белоруссии не хотят быть крепостными Лукашенко
Олег Шеин: рабочие Белоруссии не хотят быть крепостными Лукашенко
Европа признала: Белоруссия не Украина
Сотрудник "РЖД" потребовал высадить из поезда ветерана
Реализация "пакета реформ" в Белоруссии вызовет ввод войск
Высоцкий: Ефремов готов помочь семье погибшего курьера
Тихановская осудила присоединение Крыма к России
Тихановская осудила присоединение Крыма к России
Загадка дня: зачем в Минск прилетел самолёт ФСБ России?
Быть ли России снова Великой?
Поможет ли Путин Лукашенко войсками и присоединением?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ