Тейлор: Трамп хотел обменять Пуэрто-Рико на Гренландию

Бывший начальник штаба Министерства внутренней безопасности США Майлз Тейлор сообщил, что в 2018 году Дональд Трамп хотел обменять остров Пуэрто-Рико на территорию Гренландии.

Откровения экс-чиновника Белого дома прозвучали в рамках интервью каналу MSNBC.

"Он (Трамп) говорил, что хочет посмотреть, сможем ли мы продать Пуэрто-Рико или обменять его на Гренландию, потому что, по его словам, Пуэрто-Рико был "грязным", а "люди там бедные", — объяснил Тейлор.

По его словам, идея обмена карибского острова на датский посетила Трампа летом 2018 года, когда он был в Пуэрто-Рико, чтобы наметить план его восстановления после урагана Мария.

Тейлор говорит, что сказанное Трампом "никак не могло быть расценено как шутка", потому что "в кулуарах президент выражал глубокую вражду к пуэрториканскому народу".

Насколько правдиво сказанное Тейлором, не очень понятно, ведь он ранее объявил о своей поддержке кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

К слову, сказанное Тейлором стало подтверждением заявления, сделанного в июле Элейн Дьюк, бывшим замминистра национальной безопасности США, о том, что Трамп предлагал "продать территорию Пуэрто-Рико после урагана Мария в 2017 году".

Ответ правительства США

Представитель Белого дома Джадд Дир заявил, что Тейлор - "еще одно болотное существо", которое "никогда не понимало важности повестки дня президента или почему американский народ выбрал его, и он явно просто хочет заработать".