Белоруссия укрепляет западную границу

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин приказал усилить войска в западной Гродненской области тактическими ракетными подразделениями, беспилотниками и системами ПВО после того, как президент Александр Лукашенко во время заседания Совбеза распорядился "следить за НАТО".

В среду Лукашенко заявил, что активизация деятельности НАТО на западных границах страны вызвала некоторые опасения в Минске, добавив, что перемещения вблизи Гродненской области, в частности, "заставляют задуматься."

Войска Гродненской области уже принимают участие в военных учениях с привлечением танковых и мотострелковых батальонов, а также артиллерийских сил и воздушно-десантных войск. Теперь Хренин попросил военных подготовить предложения по дополнительным оборонительным учениям.

Лукашенко тем временем заявляет, что его страна сильна как никогда и готова дать отпор любому потенциальному захватчику, несмотря на огромные антиправительственные протесты, вспыхнувшие после спорных президентских выборов 9 августа.

" Те, кто считает, что правительство здесь … становится нестабильным, ошибаются, — сказал избранный президент. — Мы не сдвинемся с места. Те, кто за границей точат свои мечи, встретят решительное сопротивление".

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