Лукашенко не посчитал нужным говорить с Меркель. И не взял трубку

В среду, 19 августа, канцлер Германии пыталась поговорить с президентом Белоруссии. Но ей это не удалось.

Как рассказала Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Лукашенко,

"сейчас идут консультации между президентами Белоруссии и России. Они координируют свои действия в рамках заключенных договоров. Это и союзное государство, и ОДКБНу, вот скажите, как это будет выглядеть, если параллельно с переговорами с Путиным он (Лукашенко) будет еще и с Меркель что-то обсуждать. Мы считаем, что это, по меньшей мере, несолидно".

Кроме того, по словам Эйсмонт, белорусский лидер "на данном этапе не видит необходимости в этом разговоре". Все, чего он сегодня хочет от стран Запада, — чтобы они "не поддерживали тех, кто дестабилизирует ситуацию в Белоруссии". Но для этого необязательно общаться с кем-то из руководителей стран ЕС лично.

"Наш президент попросил своего российского коллегу передать госпоже Меркель, чтобы Германия и вся западная Европа не вмешивались в наши дела, как это происходит сейчас', — сказала пресс-секретарь Лукашенко.

К слову, Ангела Меркель подтвердила, что она на самом деле пыталась созвониться с Лукашенко, но у неё ничего не вышло — он не взял трубку. И тогда германский канцлер "набрала" Путина.

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