Прислуга высмеивает "королевские" манеры Меган Маркл

Меган Маркл и принц Гарри уехали из Лос-Анджелеса. Пара купила шикарный особняк в Санта-Барбаре. Супруги решили взять на работу новых слуг.

Но новым работникам не пришёлся по нраву характер Маркл.

Они смеются над ней за её спиной. Причина насмешек — "королевские" манеры герцогини Сассекской, а также её "шикарный британский акцент".

Слуги считают, что её акцент звучит неестественно и больше похож на пародию. Кроме того, жена принца Гарри некстати вставляет в свой американский лексикон британские слова. Так, обращаясь в прислуге, Маркл говорит: "O, darling!" ("Дорогуша!"), специально растягивая гласные, чтобы изобразить британский акцент.

А вот принц Гарри слугам нравится. По их словам, он вежлив и ведёт себя естественно, а не строит из себя аристократа.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Меган Маркл обвинили в плохом влиянии на принца Гарри.