Власти Соединенных Штатов осуждают произошедший военный мятеж в Мали.
Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.
"США решительно осуждают произошедший 18 августа мятеж в Мали, как мы осуждаем любой насильственный захват власти", — сообщил чиновник.
Напомним, 18 августа вооруженные солдаты армии Мали под руководством нескольких военачальников захватили ряд министров и государственных служащих, включая премьер-министра и президента страны.
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