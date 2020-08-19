Стало известно, когда пройдёт инаугурация Лукашенко

В скором времени Александр Лукашенко должен вступить в шестой президентский срок.

Инаугурация президента Белоруссии должна пройти в течение двух месяцев после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Об этом сообщили в белорусском ЦИК.