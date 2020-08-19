В скором времени Александр Лукашенко должен вступить в шестой президентский срок.
Инаугурация президента Белоруссии должна пройти в течение двух месяцев после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Об этом сообщили в белорусском ЦИК.
"Согласно действующему законодательству Белоруссии, инаугурация должна пройти в течение двух месяцев со дня президентских выборов. Точная дата пока не определена", — отметили в ведомстве.
Нынешний президент Белоруссии Александр Лукашенко будет преследоваться по закону, если его вина будет доказана.