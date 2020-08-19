Лукашенко передал Меркель послание через Путина

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявляла, что белорусский лидер Александр Лукашенко отказался вести с ней диалог, хотя она два раза пыталась с ним связаться.

Примечательно, что президенту Белоруссии всё-таки было что сказать немецкому политику, однако своё послание он передал через российского коллегу Владимира Путина.

Об этом рассказала пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.