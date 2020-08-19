Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявляла, что белорусский лидер Александр Лукашенко отказался вести с ней диалог, хотя она два раза пыталась с ним связаться.
Примечательно, что президенту Белоруссии всё-таки было что сказать немецкому политику, однако своё послание он передал через российского коллегу Владимира Путина.
Об этом рассказала пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.
"Вот исходя из этого, президент нашей страны попросил своего российского коллегу передать госпоже Меркель, чтобы Германия, да и вся Западная Европа, не вмешивались во внутренние дела Белоруссии, как это происходит сейчас", — утверждает представитель президента Белоруссии.
Нынешний президент Белоруссии Александр Лукашенко будет преследоваться по закону, если его вина будет доказана.