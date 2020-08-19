Лукашенко два раза отказался общаться с Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель отказалась участвовать в качестве посредника в диалоге с Белоруссией.

Она сообщила, что два раза пыталась организовать телефонный разговор с белорусским лидером Александром Лукашенко, однако он отказался от диалога.