Канцлер Германии Ангела Меркель отказалась участвовать в качестве посредника в диалоге с Белоруссией.
Она сообщила, что два раза пыталась организовать телефонный разговор с белорусским лидером Александром Лукашенко, однако он отказался от диалога.
"Я лично пыталась организовать телефонный разговор с президентом Лукашенко, к сожалению, он не состоялся. Также я просила телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, разговор, как вы знаете, состоялся", — пояснила Меркель.
Нынешний президент Белоруссии Александр Лукашенко будет преследоваться по закону, если его вина будет доказана.