Бастующим белорусам напомнили о пенсиях стариков

В Белоруссии проживает свыше двух с половиной миллионов пенсионеров. Их пенсия зависит от стабильной работы предприятий. Об этом напомнили участникам забастовок.

"За каждым из нас стоят родители. Сегодня многие из них уже в преклонном возрасте — пенсионеры. Их в стране более 2,5 миллионов. Именно вы, работники предприятий и организаций, своим трудом обеспечиваете им выплаты пенсий. Уходя на работу, загляните родителям в глаза и примите решение", — говорится в обращении Министерства труда республики.

В ведомстве призывают белорусов отказаться от забастовок и вернуться на рабочие места. Это позволит стабилизировать Фонд для выплаты пенсий.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в Белоруссии подсчитали ущерб, нанесенный митингами. По словам помощника президента страны Валерия Бельского, ущерб составил уже больше полумиллиарда долларов, а отложенные потери еще больше.

В стране продолжаются массовые забастовки. От работы отказались журналисты гостелерадиокомпании, рабочие крупнейших заводов — Минского тракторного завода, Минского завода колёсных тягачей, Минского автомобильного завода, "Беларуськалия".