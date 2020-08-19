Не все иностранные журналисты смогли въехать в Белоруссию

Иностранные журналисты не смогли въехать на территорию Белоруссии. Во въезде отказано 17 представителям СМИ.

Как сообщает пограничная служба Белоруссии, журналисты скрывали истинные цели своего визита в республику, отмечая, что приехали полюбоваться на достопримечательности.

"Восемнадцатого августа в пункте пропуска "Национальный аэропорт "Минск" 17 представителям иностранных СМИ отказано во въезде в Республику Беларусь по причине отсутствия аккредитации для осуществления журналистской деятельности на территории нашей страны", — сообщает ведомство.

Отмечается, что у прикидывавшихся туристами иностранцев пограничники нашли удостоверения различных СМИ и профессиональную технику для фото- и видеосъемок. У некоторых из журналистов при себе были крупные суммы наличных в валюте.

Пограничники подчеркивают, что те журналисты, у которых все в порядке было с аккредитацией, без проблем пересекли границу. В Белоруссию смогли попасть представители ТРК "Deutsche Welle" и ТРК "Danmarks Radio".

Ранее "Правда.Ру" писала, что пограничники Белоруссии задержали вооруженного гражданина Украины. Мужчина объявлен в розыск в России.