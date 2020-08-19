В Белоруссии оценили ущерб от протестов

Не меньше полумиллиарда долларов потеряла Белоруссия из-за непрекращающихся протестов. А отложенные потери еще больше.

Об этом рассказал помощник президента Белоруссии Валерий Бельский.

"Потери от протестных акций — это не те 500 тысяч белорусских рублей, которые затрачены на восстановление клумб и газонов. Текущий ущерб уже составил не менее 500 миллионов долларов. Отсроченный — исчисляется миллиардами. Нарушены устои создаваемой годами системы зарубежного кредитования, пострадала инвестиционная привлекательность страны, обсуждаются санкции", — пояснил политик.

По оценке властей, в протестных акциях участвует около 40 тысяч человек. Стоит отметить, что сами митингующие насчитали больше 200 тысяч участников.

По словам Бельского, на протестах пострадали не только митингующие. Травмы различной степени тяжести диагностированы у полутора сотен правоохранителей.

Ранее "Правда.Ру" писала, что, по мнению Александра Лукашенко, акции протестов финансируют западные страны. При этом точную сумму отследить невозможно, так как часть денег поступает наличными.