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Германия переходит на четырехдневную рабочую неделю

Мир » Европа » Евросоюз

Граждане Германии будут работать по четыре дня в неделю. В перспективе это поможет стране выйти из экономического кризиса.

С такой инициативой выступило Министерство труда.

"Нужны хорошие и прагматичные идеи, чтобы вместе пройти через кризис", — заявил глава министерства Хубертус Хайль.

В пример привёл возможность перехода на рабочую неделю продолжительностью в четыре дня. При этом работникам будут частично сохранены компенсации. По мнению политика, такой шаг поможет сохранить рабочие места и позволит сократить издержки работодателей.

Ранее "Правда.Ру" писала, что единого плана по выходу Евросоюза из кризиса нет. Например, такие сильные страны, как Германия и Франция, справятся с экономическими трудностями быстрее и проще. А вот в дотационных странах, таких как бывшие прибалтийские республики СССР, производство было полностью остановлено, а местные жители начали уезжать на заработки в другие страны. Ожидать восстановления экономики здесь можно не раньше 2021-2022 годов.

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