Лукашенко рассказал, кто спонсирует митинги в Белоруссии

Массовые беспорядки в Белоруссии финансируют страны Запада. И они уже не скрывают этого.

Об этом заявил сегодня на заседании Совета безопасности республики Александр Лукашенко.

"Западные государства уже напрямую, не скрывая, в открытую заявляют о сборе средств и направлении их в Беларусь. Мы это видим", — подчеркнул президент Белоруссии.

Он отметил, что отследить все поступающие средства невозможно, потому что часть финансирования идет наличными. По словам Лукашенко, белорусские власти "сконцентрируются на этом вопросе".

Также глава республики сообщил, что начались нападения на членов правительства страны. В пример президент привёл недавний инцидент с главой Минздрава Владимиром Караником, когда он вышел на открытый разговор с митингующими, а потом ему не давали уйти. При этом один из участников протестной акции пытался схватить чиновника за одежду. Кроме того, военные, сотрудники милиции, спецслужб и их семьи начали получать угрозы, что "вызывает беспокойство".

Напомним, что митинги в Белоруссии начались в день президентских выборов 9 августа. Жители страны требуют отменить результаты голосования и отказываются признавать Александра Лукашенко легитимным президентом.