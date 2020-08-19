В Китае впервые прокомментировали события, происходящие на территории Белоруссии.
"Как хороший друг и партнер мы не хотим видеть хаоса в Белоруссии, мы выступаем против того, чтобы внешние силы создавали раскол и волнения в белорусском обществе", — утверждает официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.
Примечательно, что Китай признал результаты президентских выборов в республике и поздравил Александра Лукашенко с победой.
Нынешний президент Белоруссии Александр Лукашенко будет преследоваться по закону, если его вина будет доказана.