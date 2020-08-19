Тихановская осудила присоединение Крыма к России

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская утверждает, что Крым присоединился к России в 2014 году в результате "войны и кровопролития".

Примечательно, что видео, где она делает это заявление, было записано ещё во время её предвыборной кампании.