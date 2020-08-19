Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская утверждает, что Крым присоединился к России в 2014 году в результате "войны и кровопролития".
Примечательно, что видео, где она делает это заявление, было записано ещё во время её предвыборной кампании.
"Это была война. Это было кровопролитие. Так не должно быть в ХХI веке, понимаете? Я видела тогда только человеческую боль, которую люди испытывают из-за всей этой ситуации", — утверждала Тихановская.
Нынешний президент Белоруссии Александр Лукашенко будет преследоваться по закону, если его вина будет доказана.