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Тихановская осудила присоединение Крыма к России

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская утверждает, что Крым присоединился к России в 2014 году в результате "войны и кровопролития".

Примечательно, что видео, где она делает это заявление, было записано ещё во время её предвыборной кампании.

"Это была война. Это было кровопролитие. Так не должно быть в ХХI веке, понимаете? Я видела тогда только человеческую боль, которую люди испытывают из-за всей этой ситуации", — утверждала Тихановская.

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