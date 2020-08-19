Работники МТЗ продолжают забастовку

Минский тракторный завод работает без перебоев. Часть сотрудников, пожелавших устроить забастовку, ушла в отпуск за свой счёт.

Как отметили на заводе, ситуация нештатная, но не критичная.

"Часть работников завода написали заявления за свой счет. По имеющейся информации, 167 человек — по семейно-бытовым обстоятельствам, пять — по политическим мотивам и в связи с проведением забастовки", — рассказали журналистам РИА Новости в пресс-службе завода.

Стоит отметить, что всего на Минском тракторном заводе работает свыше 15 тысяч человек.

Ранее "Правда.Ру" писала, что массовые забастовки в Белоруссии начались в понедельник, 17 августа. До сложения Александром Лукашенко своих полномочий президента работать отказались сотрудники Белорусской телерадиокомпании, рабочие Минского тракторного завода, Минского завода колёсных тягачей, Минского автомобильного завода.

Накануне о забастовке объявило предприятие "Беларуськалий", рабочие остановили добычу руды. А вот Нацбанк республики бастовать не намерен. На появившиеся слухи в банке ответили, что не будут комментировать фейки.