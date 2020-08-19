Власти Австрии выступают за введение санкций в отношении Белоруссии

Ответственные за насилие, которое произошло в Белоруссии, требует наказания. Евросоюз должен отреагировать "ясно" и ввести санкции.

Такое мнение высказал канцлер Австрии Себастьян Курц.

"Это требует ясной реакции. Я рад, что состоится специальный саммит по ситуации в Белоруссии. Поскольку я считаю, что будет иметь решающее значение ясная реакция ЕС на такое поведение. На мой взгляд, санкции необходимы против тех, кто несет ответственность за насилие", — заявил политик.

Сегодня состоится срочный саммит Евросовета, на котором будет решено, какие санкции могут быть введены в отношении Белоруссии, какие меры поддержки будут предложены гражданам страны.

Ранее "Правда.Ру" писала, что бывшая соперница Александра Лукашенко по президентской гонке Светлана Тихановская призывает мировых лидеров не признавать итоги выборов в Белоруссии. Она отметила, что Лукашенко "потерял легитимность в глазах нашего народа и мира".

В МИД Польши считают, что вводить санкции в отношении Белоруссии нельзя. Это может привести к сближению республики с Россией.