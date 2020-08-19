С десятью соседними странами закрывает границы Финляндия

Финские власти ужесточают правила пребывания в стране для иностранцев. Причиной стало увеличение новых случаев коронавируса у соседей.

В частности, вскоре в стране не смогут въехать граждане десятка соседних стран.

"Будет восстановлен внутренний пограничный контроль для движения между Финляндией и Исландией, Грецией, Мальтой, Германией, Норвегией и Данией", — сообщает пресс-служба правительства Финляндии.

Также в список "запрещённых" вошли Ирландия, Кипр, Сан-Марино, Япония. Под вопросом оставлены Эстония, Италия, Литва и Словакия. Границы закроются 24 августа.

Как пояснили финские власти, основной критерий при решении о закрытии границ для конкретной страны — прирост заболеваемости. За последние две недели он должен быть не больше восьми на 100 тысяч человек. При этом в рамках Евросоюза действует другая "цифра" — 16 случаев на 100 тысяч человек.

С начала эпидемии в Финляндии зарегистрировано 7776 случаев заражения COVID. Жертвами инфекции стали 334 человека, пятеро остаются в больнице, остальные поправились.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Финляндия планирует ужесточить требования к прибывающим туристам. В случае необходимости на границе будет проводиться обязательная проверка на коронавирус всех, кто приезжает из стран с высоким уровнем заболеваемости.