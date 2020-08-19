Главный рупор белорусской оппозиции, Телеграмм-канал NEXTA, сообщил, что вечером вторника в Минске приземлился самолёт ФСБ России.
И хотя официального объяснения появления российского борта в Минске до сих пор нет, его посадка уже породила массу конспирологических версий.
Самая популярная из них:
Военкор "Комсомолки" Александр Коц, освещающий события в Белоруссии, опубликовал в ТГ-канале сообщения своих подписчиков, рассказывающих, что возле российского посольства в Минске "на всякий случай" выставлены "глаза":
"Оппозиция — не оппозиция, а партизанщина у белорусов в крови. Противники Лукашенко следят за российским посольством", — отметил Коц.
Нынешний президент Белоруссии Александр Лукашенко будет преследоваться по закону, если его вина будет доказана.