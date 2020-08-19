Загадка дня: зачем в Минск прилетел самолёт ФСБ России?

Главный рупор белорусской оппозиции, Телеграмм-канал NEXTA, сообщил, что вечером вторника в Минске приземлился самолёт ФСБ России.

И хотя официального объяснения появления российского борта в Минске до сих пор нет, его посадка уже породила массу конспирологических версий.

Самая популярная из них:

Прилетела российская делегация "разруливать" ситуацию.

Военкор "Комсомолки" Александр Коц, освещающий события в Белоруссии, опубликовал в ТГ-канале сообщения своих подписчиков, рассказывающих, что возле российского посольства в Минске "на всякий случай" выставлены "глаза":