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Загадка дня: зачем в Минск прилетел самолёт ФСБ России?

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Главный рупор белорусской оппозиции, Телеграмм-канал NEXTA, сообщил, что вечером вторника в Минске приземлился самолёт ФСБ России.

И хотя официального объяснения появления российского борта в Минске до сих пор нет, его посадка уже породила массу конспирологических версий.

Самая популярная из них:

  • Прилетела российская делегация "разруливать" ситуацию.

Военкор "Комсомолки" Александр Коц, освещающий события в Белоруссии, опубликовал в ТГ-канале сообщения своих подписчиков, рассказывающих, что возле российского посольства в Минске "на всякий случай" выставлены "глаза":

"Оппозиция — не оппозиция, а партизанщина у белорусов в крови. Противники Лукашенко следят за российским посольством", — отметил Коц.

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