Немецкой молодежи антисемитизм будут прививать экскурсиями в концлагеря

Для укрепления политического образования и борьбы с антисемитизмом руководство Христианско-демократического Союза Германии согласилось ввести в обязательную программу образования посещения мемориалов концентрационных лагерей.

Инициаторами нововведения стал Федеральный центр политического образования.

"Мы в период с 2017 по 2019 годы проводили опросы, в которых приняли участие 251 еврейский школьник, их родители и преподаватели. Подведя итоги, пришли к выводу, что "ты еврей" на немецких школьных дворах является одним из самых распространенных оскорблений. В школах Германии присутствуют все аспекты дискриминации в отношении учеников — евреев: их воспринимают не как группу меньшинств среди многих, а как антагонистов религиозной, культурной и политической или национально определенной общины", — рассказали в Центре.

И вот теперь, как сообщают в ХДС, учащиеся будут в обязательном порядке посещать мемориалы концлагерей:

"Тот, кто своими глазами видел, на что способны люди, кто на месте чувствует страдания миллионов людей, понимает, куда ведет антисемитизм"

Председатель Центрального совета евреев Германия Йозеф Шустер говорит: