Российские военные погибли при взрыве в Сирии

Автоколонна с российскими военными подорвалась в Сирии. Есть погибшие.

Жертвой атаки боевиков стал российский военный советник в звании генерал-майора. Как сообщает Минобороны России, трагедия произошла 18 августа.

Военные провели гуманитарную акцию неподалёку от Дейр-эз-Зора и возвращались на базу. На дороге их ждало самодельное взрывное устройство.

"В результате подрыва три российских военнослужащих получили ранения. В ходе эвакуации и оказания медицинской помощи от полученных тяжелых ранений погиб российский старший военный советник в звании генерал-майор", — сообщили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" писала, что, по сообщению CNN, ВВС США атаковали армию Башара Асада в Сирии. Сирийские военные отказались пропустить американский патруль на неподконтрольную им территорию. Сообщалось, что в результате атаки один военный сирийской армии погиб, двое получили ранения.