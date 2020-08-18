18 августа российский лидер Владимир Путин провёл ряд переговоров с европейскими лидерами.
Он обсудил ситуацию в Белоруссии с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.
После этого Путин поговорил по телефону с белорусским лидером Александром Лукашенко.
"Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о его переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном в части, касающейся ситуации в Беларуси", — сообщили представители президента Белоруссии.
Нынешний президент Белоруссии Александр Лукашенко будет преследоваться по закону, если его вина будет доказана.