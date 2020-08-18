Путин поговорил с Лукашенко после диалога с европейскими лидерами

18 августа российский лидер Владимир Путин провёл ряд переговоров с европейскими лидерами.

Он обсудил ситуацию в Белоруссии с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

После этого Путин поговорил по телефону с белорусским лидером Александром Лукашенко.