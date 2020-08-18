МВД Белоруссии опубликовало обращение к жителям республики, в котором приняло на себя ответственность за весь негатив, который испытали мирные жители во время протестов.
"Мы, милиционеры Беларуси, обращаемся к жителям нашей страны! Мы разделяем ответственность за все то негативное, что во время последних событий пришлось испытать мирным гражданам. Мы приветствуем обстоятельный разбор каждой ситуации и ее принципиальную оценку", — сказано в сообщении ведомства.
Нынешний президент Белоруссии Александр Лукашенко будет преследоваться по закону, если его вина будет доказана.