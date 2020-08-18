Сотрудники МВД Белоруссии, которые должны получить награды президента, заслужили их давно. К награде они были представлены ещё весной.
Ситуацию прояснили в Министерстве внутренних дел республики.
"Спешим прокомментировать! Материалы на награждение указанных сотрудников в установленном порядке были направлены в Совет министров Республики Беларусь ещё в марте 2020 года. На каждого из них оформлялся наградной лист, где была дана оценка заслуг перед государством и народом в правоохранительной сфере, личного вклада в усиление правопорядка в стране, а также в развитие органов внутренних дел за всё время службы", — сообщается в Телеграм-канале ведомства.
Напомним, что сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о награждении медалями "За безупречную службу" 300 милиционеров. На это тут же отреагировала оппозиция. Как заявила представитель объединённого штаба оппозиции Белоруссии Мария Колесникова, награждение является оскорблением всего белорусского народа.
Нынешний президент Белоруссии Александр Лукашенко будет преследоваться по закону, если его вина будет доказана.