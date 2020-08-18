В МВД Белоруссии пояснили, кто получил награды Лукашенко

Сотрудники МВД Белоруссии, которые должны получить награды президента, заслужили их давно. К награде они были представлены ещё весной.

Ситуацию прояснили в Министерстве внутренних дел республики.

"Спешим прокомментировать! Материалы на награждение указанных сотрудников в установленном порядке были направлены в Совет министров Республики Беларусь ещё в марте 2020 года. На каждого из них оформлялся наградной лист, где была дана оценка заслуг перед государством и народом в правоохранительной сфере, личного вклада в усиление правопорядка в стране, а также в развитие органов внутренних дел за всё время службы", — сообщается в Телеграм-канале ведомства.

Напомним, что сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о награждении медалями "За безупречную службу" 300 милиционеров. На это тут же отреагировала оппозиция. Как заявила представитель объединённого штаба оппозиции Белоруссии Мария Колесникова, награждение является оскорблением всего белорусского народа.