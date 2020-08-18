В Белоруссии планируют создать национальный стачечный комитет. С такой инициативой выступил Белорусский конгресс демократических профсоюзов.
"Создали стачкомы на всех рудоуправлениях шахтёры ОАО "Беларуськалий"… В ближайшее время с активным участием независимых профсоюзов это сделают рабочие ОАО "Гродно Азот", ОАО "Нафтан" и завод "Полимир", ОАО "Мозырский НПЗ", — сказано в сообщении конгресса.
Организация собирается учредить национальный стачечный комитет, чтобы от его имени вести переговоры с властями.
Нынешний президент Белоруссии Александр Лукашенко будет преследоваться по закону, если его вина будет доказана.